Deze week nieuw op Netflix: Out Great National Parks, Tomorrow en Sonic the Hedgehog

kijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Out Great National Parks - seizoen 1

Voormalig president Barack Obama geeft een lezing over de meest bijzondere nationale parken ter wereld. Met de vertelkracht van Obama zit het wel goed. Als kijker maak je een reis langs de stranden van Afrika, tot het Grote Barrièrerif van Australië en het Tsavo National Park van Kenia.

Hard Cell - seizoen 1

Het is een bijzondere carrièreswitch: van evenementenplanner naar gevangenisdirectrice. Hard Cell is een ‘mockumentary’ over de gedetineerden en werknemers van de fictieve vrouwengevangenis Woldsley. De hoofdrol van Laura Willis wordt gespeeld door Catherine Tate – die je kunt kennen van The Catharine Tate Show.

Tomorrow - seizoen 1

Netflix verwent ons dit jaar met een reeks producties van Zuid-Koreaanse oorsprong, zoals Tomorrow. De sfeer van deze nieuwe serie doet denken aan Hellbound. Verwacht dus een fantasyserie met een duister tintje. De cast bestaat onder andere uit een grote naam uit de K-pop, Rowoon.

Films

The Taming of the Shrewd

Shakespeares verhaal The Taming of the Shrew heeft vaker als inspiratie gediend voor films (denk aan 10 Things I Hate About You). Dit keer hebben de Poolse filmmakers met de titel gespeeld door er Shrewd van te maken. Poskromienie Złośnicy, ofwel The Taming of the Shrewd, gaat over een droevige wetenschapper en haar sluwe broer, die een knappe vreemdeling inhuurt om haar te overtuigen hun land te verkopen.

Sonic the Hedgehog

De antropomorfe blauwe egel Sonic vlucht van zijn planeet Mobius naar de aarde, maar wordt op de voet gevolgd door schurken die misbruik willen maken van zijn snelle superkracht. Sonic The Hedgehog is een beetje Hollywood, een beetje Japan: een komische avonturenfilm gebaseerd op het computerspel van Sega. Met stemmen van Ben Schwartz en een rol voor Jim Carrey.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.