Deze week nieuw op Netflix: Emily in Paris seizoen 2, Don’t Look Up en Wat is dan Liefde?

Nicole Kidman raakte in paniek door Lucille Ball

Zonder twijfel was Lucille Ball (1911-1989), bekend van de tv-series I Love Lucy en The Lucy Show, een van de grootste komische actrices van Amerika. In de speelfilm Being the Ricardos had Nicole Kidman de bijna onmogelijke taak om het roodharige fenomeen te spelen. ,,Mijn bewondering voor haar werd steeds groter.”

23 december