Deze week nieuw op Netflix: Better Call Saul, Russian Doll en Escape Room: Tournament of Champions

kijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Better Call Saul - eerste twee afleveringen van seizoen 6

Het laatste seizoen van de veelgeprezen Breaking Bad-prequel Better Call Saul is deze week begonnen op Netflix. De eerste twee afleveringen staan online en vanaf nu volgt er elke dinsdag een nieuwe aflevering. Later dit jaar, in juli, keert louche advocaat Saul Goodman (Bob Odenkirk) nog één keer terug voor het tweede deel van het laatste seizoen, dat is opgesplitst.

Russian Doll - seizoen 2

In het tweede seizoen van de geliefde Netflix Original Russian Doll zitten Nadia (Natasha Lyonne) en Alan (Charlie Barnett) niet meer vast in een tijdslus. In plaats daarvan draait dit seizoen om de ontdekking van een bijzonder tijdreisportaal.

Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes - seizoen 1

True crime-serie over de gruweldaden van moordenaar John Wayne Gacy, die ook wel bekend stond als The Killer Clown. In deze docureeks horen we niet eerder verschenen audiotapes van Gacy in gesprek met zijn verdedigingsteam.

Heartstopper - seizoen 1

In de coming of age-serie Heartstopper, gebaseerd op de webstrip van Alice Oseman, verandert een onverwachte vriendschap tussen tieners Charlie (Joe Locke) en Nick (Kit Connor) uit tot een prille liefde.

Films

The Man of God

Nigeriaanse dramafilm over Samuel (Akah Nnani) die zijn eigen leven wil leiden en zijn harde religieuze opvoeding achter zich laat. Zijn ziel blijft echter gevangen tussen de wereld en het geloof dat hij achterliet.

White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch

True crime-documentaire over de opkomst én val van het bekende modemerk. Regisseur Alison Klayman laat zien dat de ‘exclusieve’ strategie van Abercrombie - het kledingmerk richtte zich op de ‘cool kids’ - eigenlijk een vorm van racisme was zonder dat het expliciet werd benoemd. Oud-modellen, journalisten en activisten komen aan het woord.

Escape Room: Tournament of Champions

In dit vervolg op horrorfilm Escape Room belanden overlevers Zoey (Taylor Russell) en Ben (Logan Miller) opnieuw in een reeks dodelijke escape rooms wanneer ze de organisatie achter de moordkamers willen confronteren. Dit keer spelen ze samen met mensen die het spel al eerder wisten te overleven (de champions uit de titel).

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

