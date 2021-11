Deze week nieuw op Netflix: Arcane, Red Notice en Gooische Vrouwen

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Gentefied - seizoen 2

In het eerste seizoen deden Pop (Joaquín Cosío) en zijn kleinkinderen hun best om het familierestaurant te redden. In dit tweede seizoen van Gentefied zet het gezin alles op alles om Pop in Amerika te houden. Omdat de Mexicaanse grootvader niet de juiste papieren heeft, loopt hij het risico om uitgezet te worden.

Arcane - seizoen 1

Deze fantasy-animatieserie is gebaseerd op het computerspel League of Legends. De heldin Vi, een inwoonster van de arme stad Zaun, komt met haar vrienden in opstand tegen de decadente rijkelui uit Piltover. Omdat League of Legends erg populair is onder jongeren was deze tekenfilm op de streamingdienst zelfs even populairder dan de megahit Squid Game.

Films

Red Notice

Red Notice is de duurste film die Netflix tot nu toe maakte. Johan Hartley (Dwayne Johnson) speelt een FBI-agent die is gespecialiseerd in het opsporen van gestolen rijkdommen. Als meesterdief The Bishop (Gal Gadot) er met een onbetaalbare schat vandoor gaat, moet Johnson samenwerken met haar eeuwige rivaal: dief Nolan Booth (Ryan Reynolds).

Costa!

De Nederlandse film Costa! maakte furore door de cast die begin deze eeuw erg populair was. Georgina Verbaan vertrekt met haar vriendinnen naar Spanje en komt terecht in de wereld van schimmige discotheken en proppers. Deze lui (o.a. Daan Schuurmans, Katja Schuurman, Michiel Huijsman) proberen alle disco’s afgeladen te krijgen en ‘s avonds feesten en beesten ze er zelf ook op los.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

