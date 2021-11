Deze tandarts redde de tanden van Donny Roelvink: ‘We zijn heel blij met zijn eerlijke verhaal’

EVB wil weer ‘regeren’ in Barend­recht: ‘Er is al genoeg verspild’

Bijna vier jaar zit Echt voor Barendrecht (EVB) in de oppositie, maar met het nieuwe verkiezingsprogramma hoopt de grootste partij in de raad weer in het college te komen. EVB telt nu veertien van de 29 zetels. ,,Daar kunnen we nog overheen’’, aldus lijsttrekker Lennart van der Linden maandag bij de presentatie.

16 november