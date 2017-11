Deze sterren liggen onder vuur na beschuldigingen ongewenst gedrag

Harvey Weinstein

De filmmaker heeft inmiddels meer dan tachtig beschuldigingen aan zijn broek hangen, van intimidatie tot aan verkrachting.



Kevin Spacey

Na de beschuldiging van aanranding van een 14-jarige kwamen nog vele aantijgingen van aanranding, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. De nieuwste aanklacht is dat hij vorig jaar een 18-jarige bij zijn geslachtsdeel greep.



Ben Affleck

Twee vrouwen beschuldigen de Hollywood-hunk van ongewenste intimiteiten.



Charlie Sheen

De Hollywood-acteur zou een 13-jarige jongen hebben verkracht op de set van de film Lucas, toen hij zelf 19 was. Hij ontkent.



Terry Richardson

De invloedrijke modefotograaf zou modellen seksueel hebben geëxploiteerd. Hij regisseerde ook de pikante videoclip van Miley Cyrus, waar zij later spijt van had.



Mariah Carey

De zangeres wordt aangeklaagd door een voormalige bodyguard, die claimt dat zij expres voor zijn neus masturbeerde. Ze zou hem ook gedwongen hebben in haar hotelkamer te komen terwijl ze halfnaakt was.



Dustin Hoffman

De acteur wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft spijt betuigd.



Jeremy Piven

De Entourage-acteur wordt door drie vrouwen beschuldigd van handtastelijkheden en aanranding. Hij ontkent stellig.



Steven Seagal

Al jaren doen er over de kleerkast en actieheld verhalen de ronde over onzedelijk gedrag. Door #metoo vertellen ook actrices Portia de Rossi en Julianna Margulies over hun onbehoorlijke ervaringen met hem.



James Toback

Meer dan driehonderd (!) vrouwen, onder wie actrices Julianne Moore, Selma Blair en Rachel McAdams, beschuldigen de producent en regisseur van seksuele intimidatie en aanranding.



Ed Westwick

De Gossip Girl-acteur wordt door twee actrices beschuldigd van verkrachting.



Louis C.K.

De komiek wordt door vijf vrouwen beticht van seksueel wangedrag. Hij zou ongevraagd in het bijzijn van hen hebben gemasturbeerd of deed een poging daartoe. Een woordvoerder van C.K. wilde niet reageren op de aantijgingen.