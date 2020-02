Deze stellen zagen ook na een paar maanden hun relatie sneuvelen

Het was kort, en het was heftig: de relatie tussen André Hazes en Bridget Maasland is na drie maanden op de klippen gelopen . Bridget zag vaker romances na een korte periode stranden en wel meer BN’ers beleven zo’n flitsliefde voor de camera’s. Een overzicht van de meest opvallende:

1) Bridget Maasland en Johnny de Mol

Volledig scherm Bridget Maasland en Johnny de Mol begin 2011. © ANP Kippa

Tijdens de opnames van Johnny's programma Waar is de Mol? in 2010 sloeg de vonk tussen hem en Bridget over. Bij thuiskomst van hun reis naar Suriname volgden dates, waarna de relatie steeds serieuzer werd. Het stel hield het bijna half jaar vol. Bridget gaf later aan in een interview dat ze Johnny niet ziet als een ex-geliefde. ,,Meer als een leuk broertje met wie ik veel lol had. Ik denk dat het een reboundfase was.’’

Zowel Johnny als Bridget hadden meer kortstondige relaties. Bridget Maasland zag de relatie met Pepijn Padberg, de vader van haar zoon Mees, in 2009 stranden. Daarna heeft ze verschillende liefdes gehad. In 2015 vertelde ze verliefd te zijn op de tien jaar jongere Allard, maar een week later was de romance al voorbij. ,,Het waren twee geweldige dagen”, grapte ze er zelf over. Een jaar later kwam ijscoman Fabio voorbij, maar die relatie hield ook slechts enkele maanden stand. In 2017 leek ze in de 14 jaar jonger Bram de ware te hebben gevonden, maar na minder dan een jaar klapte ook die relatie.



Johnny, nu vader van twee kinderen en gelukkig getrouwd met zijn Anouk, had voor 2016 onder meer een relatie met model Celine Prins (een maand of 4 in 2011), was in 2015 een paar weken (!) verloofd met onderneemster Shima Kaes (een relatie van een jaar) en was langer geleden een tijdje samen met presentatrice Tatum Dagelet (in 1998) en actrice Liesbeth Kamerling (in 2001).

2) Sylvie Meis en Bart Willemsen

Volledig scherm Sylvie met haar vlam Bart Willemsen. © Instagram Sylvie Meis

Sylvie Meis heeft na haar scheiding van voetballer Rafael van der Vaart in 2013 een indrukwekkende lijst exen verzameld. Miljonair Guillaume Zarka, graaf Luis Medina Y Abascal, nachtclubeigenaar Maurice ‘Momo’ Mobetie en de Amerikaan Samuel Deutsch. Allemaal relaties die geen recordlengtes zouden halen. Serieuzer was het met de Libanese zakenman Charbel Aouad, met wie ze enige tijd was verloofd.



Kort, maar hevig, was de relatie met filmproducent Bart Willemsen, die ze had leren kennen op de set van Misfit. Ze nam hem mee op de rode loper, postte foto’s met hem op sociale media en leek gelukkig met hem. Na vijf maanden was de koek al op, en een paar weken later, op de bruiloft van een vriendin, viel ze als een blok voor kunstenaar Niclas Castello, met wie ze nu verloofd is.



Sylvie is op de hoogte van de reputatie die ze heeft, voor de buitenwereld én onder haar werknemers. ,,Ik weet dat ze weddenschappen houden als ik met iemand aan het daten ben: ‘Hoelang houdt deze het uit? En wanneer maakt Sylvie haar exit?’”, vertelde ze in een interview.

3) Gordon en Ryk

Volledig scherm Gordon. © ANP Kippa

Zanger en presentator Gordon snakt naar de liefde, maar zijn relaties zijn geen lang leven beschoren. Meerdere keren was de inkt van het bericht ‘Gordon weer gelukkig in de liefde’ nog nat toen de relatie alweer gesneuveld was. Neem eind 2018: hij verkondigde blij dat hij zijn hart had verloren aan Ryk du Preez, een Zuid-Afrikaans model, maar het draaide vrijwel meteen uit op ‘een grote ramp’. Hij zette zijn minnaar na 24 uur in Nederland op bezoek te zijn geweest weer terug op het vliegtuig naar Kaapstad.



Een paar maanden eerder was hij ‘intens verliefd’ op een aankomend arts uit Almere. Hij toonde trots zijn nieuwe liefde op sociale media, maar een dag later trok hij de stekker uit de relatie - de arts zou er een dubbelleven op na hebben gehouden. Ook woonde Gordon eens na een verkering van een week samen met zijn toenmalige liefje Roelof, maar nadat de zanger een paar weken later zijn twijfels uitte in de media, pakte Roelof zijn koffers weer.

4) Ronnie Flex en Famke Louise

Volledig scherm Ronnie Flex en Famke Louise. © ANP Kippa

Met een videoclip bevestigden rappers Ronnie Flex en Famke Louise hun relatie, maar al snel daarna kwamen er geruchten dat de romance alweer over zou zijn. Overigens kreeg Ronnie tijdens hun relatie dochter Nori met een andere vrouw. Enkele maanden later lieten hij en Famke weten uit elkaar te zijn.

5) Josje Huisman en Gert Verhulst

Volledig scherm Josje Huisman. © ANP Kippa