Deze presentatoren (onder wie André van Duin) maken kans op een Televizier-Ster

André van Duin, die in 1981 met zijn eigen TROS-programma kansmaakte op de Ring, neemt het op tegen Beau van Erven Dorens en Arjen Lubach, zo werd vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard. Beau won de prestigieuze publieksprijs vorig jaar. Lubach was met hem ook in 2017 genomineerd voor de Ster, maar zag toen Wilfred Genee winnen.



Bij de presentatrices is Chantal Janzen weer genomineerd. Het RTL-gezicht maakt voor de zevende keer kans op de Televizier-Ster, vier keer won ze. Ook vorig jaar werd Chantal door het publiek verkozen tot beste presentatrice. Eva Jinek, die de prijs in 2017 won, is wederom in de race. Zij wordt binnenkort een collega van Chantal, want in januari stapt ze over naar RTL. De derde genomineerde is ook een oude bekende: Floortje Dessing. De BnnVara-presentatrice is voor de vijfde keer genomineerd en won nog nooit.



Op woensdag 9 oktober worden in Amsterdam de Televizier-Sterren uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Welke programma's nog in de race zijn voor de Ring wordt donderdag bekendgemaakt.