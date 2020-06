Deze film trok gisteren ondanks coronamaatregelen toch nog 2300 bezoekers

De film, over een Twents koppel in een relatiecrisis, wist vóór de corona-uitbraak in een maand tijd meer dan 500.000 bezoekers te trekken en was daarmee ruim vier weken lang de best bezochte film in Nederland. Nu de bioscopen na de noodgedwongen sluiting weer opengaan, is de Finkers-komedie nog steeds onverminderd populair.



De film trekt nu overigens per dag wel minder bezoekers dan voor de coronasluiting. Bioscopen mogen per vertoning niet meer dan dertig mensen in de zaal toelaten. Om ervoor te zorgen dat bezoekers anderhalve meter afstand kunnen houden, zijn er ook veel minder vertoningen per bioscoop per dag.