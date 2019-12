Deze Expeditie Robinson verdient een vrouwenfinale

Honger

Zag u Mariana ook het touw proberen op te eten? Nee, honger kon dat niet zijn, want daar gaat het al even niet (meer) over in Expeditie Robinson. Finalisteneiland lijkt in dat opzicht wel een resort. Een reuze kokosnoot, een sinaasappel (of was het toch een citroen?), vorige week pizza en nu zelfs een wijntje. Ze hebben er niets te klagen. Wij kijkers trouwens ook niet met Mariana. Ze zat dus met haar tanden aan het touw en probeerde ook een trucje uit te halen bij de ring. Nicolette Kluijver floot haar streng terug. Konkelen en kattenkwaad, Mariana is ontegenzeggelijk de heks in het sprookje van Robinson, maar ‘de zus van Louis van Gaal’ wordt steeds meer mens. Wat baalde ze over de misgelopen videoboodschap van thuis. Ze miste haar zoon. ‘Alleen al als ik hem zie en hoor praten, weet ik al hoe het met hem gaat’. En toen de videoboodschap alsnog kwam (verrassing!) glunderde ze. Zoon Willem zei trots op haar te zijn en was zo attent om ook te vertellen hoe het met haar zieke vriendin ging. De kus van Mariana op de iPad was ontroerend. Of wordt dat op Twitter en Insta straks weer anders uitgelegd? Het wordt tijd dat al die infantiele onverlaten op social media stoppen met haar lastig te vallen en te bedreigen.