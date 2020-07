Deze drie Nederlanders mogen voortaan meebeslissen bij de Oscars

Wolf werkte onder meer mee aan de serie Van God Los en draaide films als Code Blue, Niemand in de stad en Monos. In september is zijn nieuwste film Paradise Drifters in de bioscopen te zien, over drie ontheemde jongeren die hun plek in het leven proberen te vinden.

Willem de Beukelaer verzorgde de afgelopen dertig jaar de stunts voor meer dan 200 Nederlandse en buitenlandse film- en tv-series, zoals Brimstone, Oorlogswinter en Gooische Vrouwen. Recent werkte hij met regisseur Roel Reiné aan een Amerikaanse miniserie over het leven van founding father George Washington.

Peter en Petra Lataster maken al drie decennia documentaires. Hun bekendste film was De Kinderen van Juf Kiet uit 2016, over een Brabantse juf die veel kinderen van niet-Nederlandse komaf lesgeeft. De film ontpopte zich tot een van de bioscoophits van dat jaar.

Diversiteit

De Academy nodigde dit jaar ruim 800 nieuwe leden uit, vooral met het doel meer diversiteit binnen de organisatie te krijgen. De Oscars kregen de afgelopen jaren vaak het verwijt dat de leden te oud en te wit waren. Bijna de helft van de nieuwe leden is vrouw, een op de drie is van kleur en de helft van de nieuwe Academy-stemmers komt niet uit de VS.

Eerder werden al Nederlanders als regisseur Paul Verhoeven, kostuumontwerper Jany Temime, animator Erik-Jan de Boer, producente Cilia van Dijk, editor Job ter Burg en grimeur Arjen Tuiten toegelaten tot het selecte gezelschap.

Wolf is momenteel in Nederland en ontving gisteravond opeens veel appjes van mensen die hem op de lijst met voordrachten zagen staan. Tegelijkertijd ontving hij een e-mail van de Academy met de uitnodiging. ,,De Oscars is natuurlijk een instituut dat iedereen kent en waarmee je opgroeit als je van films houdt”, stelt hij in een reactie aan BuzzE. ,,Net zoals de droom die veel makers koesteren om een keer met een film in Cannes te draaien. Maar uiteindelijk gaat het om het maken. Het is nog meer een ambitie om een keer een film te maken die een nominatie waard is.”

Wolf weet niet precies waar hij de eer van het lidmaatschap aan verdiend heeft. Hij kreeg het afgelopen jaar internationaal wel veel aandacht dankzij de thrillers Instinct van Halina Reijn en Monos van de Braziliaanse regisseur Alejandro Landes. Landes is ook een nieuw lid van de Academy geworden. ,,Ik dacht dat je lid kon worden als mensen je hadden voorgedragen. Maar ik heb nog niet achterhaald wie dat dan bij mij gedaan moet hebben.”

