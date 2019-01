‘Deze Boef moet een lesje worden geleerd’

Justitie eist de hoogst mogelijke straffen tegen de succesvolle rapper Boef, die met een Audi ruim 300 kilometer per uur gereden zou hebben in de omgeving van Tilburg. Boefs advocaat stelt dat de politie hem ‘zoekt’, vanwege onaangename uitspraken in het verleden.

Advocaat Khalid Kasem zwaait met een blauwe ordner. Een justitieel onderzoek van 300 pagina’s naar een forse snelheidsovertreding. Op de zijkant staat: Onderzoek Boef. En een foto van de artiest die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, 25 is en al jarenlang Nederlandse hitparades, puberbreinen en nieuwsoverzichten beheerst.

Dankzij zijn succes als artiest, maar ook door uitspraken over ‘kechs’ – straattaal voor hoeren – en zijn talrijke aanvaringen met politie en justitie.

Dat brengt Boef hier, in het verdachtenbankje voor een ongewone zitting van de kantonrechter. Die zou zich eigenlijk in Tilburg uitspreken over Boefs vermeende betrokkenheid bij een bizar filmpje, waarin de rapper in een Audi met 300 kilometer per uur over Brabantse wegen lijkt te scheuren. Maar vijf cameraploegen, een handjevol schrijvende journalisten, wat publieke belangstelling, dat is te veel voor het Tilburgse gerechtsgebouw. Daarom is uitgeweken naar Breda.

Ronkende BMW's

Op zijn eigen, veelbekeken, YouTube-kanaal wordt in de zomer van 2016 een filmpje gepost van racende jongens in ronkende BMW’s en Audi’s, met Boef in de hoofdrol. Ze rijden met krankzinnige snelheden door Tilburg en ruime omgeving.

,,In dat filmpje zie ik ook andere jongens. En toch zit ik hier als enige. Dat roept vraagtekens bij me op,’’ stelt Boef, in één van zijn spaarzame opmerkingen tegen de kantonrechter. Hij beroept zich voornamelijk op zijn zwijgrecht, wil alleen wat kwijt als naar zijn persoonlijke omstandigheden wordt geïnformeerd. Eén keer laat hij zich toch gaan: de agent die zijn zaak onderzocht is volgens Boef ,,drie keer aan mijn deur geweest, heeft mijn buren gestalkt en ik ben op het vliegveld door de marechaussee uit de rij gepikt omdat ik iets moest ondertekenen.’’

Advocaat Kasem zegt het later zo: ,,Deze Boef moest een lesje geleerd worden, is de gedachte bij politie en justitie. Mijn cliënt heeft zich in het verleden niet prettig uitgelaten over de politie.’’ Voor zijn vermeende dollemansrit had hij in vlogs dienders beledigd. Dat leverde hem een werkstraf van 80 uur op. Daarom dus ook die map, met Boefs artiestennaam en foto op de rug en een dossier van ruim 300 pagina’s. ,,Op mijn kantoor zien we levensdelicten langskomen die minder omvangrijke dossiers behelzen. Dit wekt de schijn van vooringenomenheid.’’

Mocht de kantonrechter hem veroordelen, dan hoopt Boef op een werkstraf of een geldboete. Alles beter dan zijn rijbewijs verliezen. ,,Dat zou voor mij heel pijnlijk zijn.’’ Of hij een geldboete op kan brengen, wilde de kantonrechter weten van één van de succesvolste artiesten van Nederland. ,,Ik ga met u niet mijn inkomen bespreken, maar ik denk dat ik een boete wel kan betalen.’’

‘Doei doei’

Voor de officier van justitie staat vast dat Boef de Audi op het filmpje bestuurde en meerdere forse snelheidsovertredingen beging. Hij eiste de maximale geldstraf (7000 euro in totaal, te storten in een schadefonds voor verkeersslachtoffers) en de langst mogelijke ontzegging van de rijbevoegdheid (2,5 jaar). Voor advocaat Kasem was helemaal niets bewezen, want de filmbeelden kunnen net zo goed ernstig gemanipuleerd zijn. ,,Dat doet mijn zoontje in groep 3 al.’’

Kantonrechter Goossens kreeg tijdens de zitting zo veel nieuwe informatie te verwerken, dat hij voor de eerste keer in zijn loopbaan niet direct uitspraak kon doen. ,,Dat doe ik in dit geval over twee weken.’’