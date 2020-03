Deze BN'ers geven met muziek het coronavirus een positieve twist

Muziek verbindt. En juist in tijden van de coronacrisis, blijkt dat ook artiesten steeds meer behoefte hebben hun gevoelens te delen. Diverse BN'ers schreven bijzondere nummers, om hoop te geven, mensen gerust te stellen of gewoon ‘voor een ieder die bang is'. Een overzicht.

De zusjes van OG3NE houden noodgedwongen afstand, maar muziek brengt ze toch dicht bij elkaar.

Presentatrice Chantal Janzen zingt een stuk van het nummer Avond, van Boudewijn de Groot.

Zanger Alain Clark maakt er een sing-a-long van en roept zijn volgers op zijn instrumentale versie van Deze is Voor Jou in te zingen en te filmen, om dat vervolgens ook weer te delen. ,,Laten we alle mensen uit de zorg met z’n allen een warm hart toedragen.”

Cabaretière Claudia de Breij maakte voor DWDD een aangepaste versie van Ik Kom Wel Weer Naar Buiten (Als Het Over Is). Het nummer is afkomstig uit haar voorstelling #NU .

Paskal Jakobsen

Paskal Jakobsen heeft gisteren, nu het coronavirus steeds meer mensen bereikt, een bijzonder lied geschreven voor ‘iedereen die bang is’. De Bløf-zanger hoopt met Achter het monster iedereen een hart onder de riem te steken in deze barre tijden.