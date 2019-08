Deze band is van de zoon van een wereldberoemde zanger

Waar komt Inhaler vandaan?

Uit Ierland, dat ligt vanwege de connectie met de U2-frontman voor de hand. Er zijn meer parallellen. Ook Inhaler begon op een middelbare school in Dublin en ook Inhaler is een kwartet, dat sinds 2012 samen muziek maakt. De leden hadden gemeen dat ze liever doken in de vinylcollecties van hun ouders dan in de schoolboeken. Vier jaar geleden besloten de vier zich Inhaler te noemen. Naast Elijah Hewson bestaat het viertal uit bassist Robert Keating, drummer Ryan McMahon en leadgitarist Josh Jenkinson. Elijah is de zanger, maar speelt ook slaggitaar. Net als zijn vader voorheen, zij het kwalitatief beperkt, deed bij U2. Sinds een val met de fiets in Central Park in New York (2014) kan Bono geen gitaar meer spelen.