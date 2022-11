Deze aflevering van Keuringsdienst van Waarde was er eentje van de buitencategorie

met video Omroep Max-baas Jan Slagter gooit NOS-directeur voor de bus in DWDD-rel

Omroep Max-baas Jan Slagter vindt het ‘onrechtvaardig’ dat alleen de huidige NPO-directeur Frans Klein de kop van Jut is in de DWDD-rel. Ook iemand als de huidige NOS-directeur Gerard Timmer is volgens hem verantwoordelijk. Timmer was tussen 2014 en 2018 directeur van BNNVara.

23 november