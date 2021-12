Dexter kan het moorden niet laten: ‘Hij beseft nu meer dan ooit dat hij verslaafd is’

Hoe vaak fans niet aan hem hebben gevraagd of Dexter ooit nog terugkeert, durft Michael C. Hall (50) zelfs bij benadering niet te schatten. Hij ervaart de voortdurende honger bij het publiek naar nog meer bloedige uitspattingen van de seriemoordenaar maar als een groot compliment. ,,Er zijn weinig acteurs die zo’n gewild personage in hun carrière hebben gespeeld. Ik beschouw dat maar als een zegen.’’