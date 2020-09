Derksen over nieuw seizoen Veronica Inside: ‘Ik blijf alles zeggen’

Gijp en Genee zagen elkaar wel al eerder bij het beschouwen van de Champions League, waar Derksen als analist bij Hélène Hendriks aanschoof.



Een kleine drie maanden geleden breekt de grootste rel uit in het bestaan van het voetbalpraatprogramma. De heren worden bedolven onder kritiek na een verkeerd gevallen Zwarte Pieten-grap van Derksen over rapper Akwasi. Bedrijven trekken zich terug en adverteren niet meer om het programma heen. De drie besluiten tot een aparte aflevering van Veronica Inside, een debat over racisme. In de aflevering op 22 juni schuiven oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin aan. Het programma, zonder reclame, trekt een recordaantal kijkers (1,7 miljoen), maar achter de schermen gaat het helemaal mis.



Derksen is niet eens over de tafelindeling, ook niet over her uitnodigen van gast Dries Boussatta en ontsteekt na de uitzending in woede over de manier waarop Genee hem aanpakt. ,,Hij doet er het hele jaar alles aan om ons gekke dingen te laten zeggen en neemt het ons nu kwalijk dat we gekke dingen zeiden”, briest ‘De Snor’. ‘Gijp’ kiest de kant van Derksen en het grootste conflict in de geschiedenis van het voetbalpraatprogramma is geboren. ,,Dit komt nooit meer goed”, stelt Van der Gijp. En Derksen: ,,Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. Er is iets geknapt.”