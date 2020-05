Derde seizoen Sex Education mogelijk toch in de zomer opgenomen

Guineese zanger Mory Kante (70) van de wereldhit Yéké yéké overleden

17:17 De Guineese zanger en muzikant Mory Kanté, bekend van de wereldwijde hit Yéké yéké in de jaren 80, is vandaag op 70-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Conakry. Dat heeft zijn zoon Balla Kanté gezegd. De zanger was al lange tijd ziek.