Derde kindje op komst voor Nicolas Cage (57)

,,Het klopt, en we zijn heel blij”, zegt de acteur tegen het tijdschrift. De baby is het eerste kindje voor de 26-jarige Shibata. Uit eerdere relaties heeft Cage al twee kinderen, de 16-jarige Kal-El en de 31-jarige Weston.

Cage en Shibata trouwden vorig jaar op 16 februari, op de geboortedag van de overleden vader van Cage. Het was een ‘hele kleine en intieme bruiloft in het Wynn Hotel in Las Vegas’, zei het stel toen tegen het tijdschrift. De twee leerden elkaar kennen in Japan toen Cage werkte aan de film Prisoners of the Ghostland (2021).