‘Derde kindje op komst voor Adam Levine en Behati Prinsloo’

amazon grijpt in 'Review bomb' slaat toe: hitserie Rings of Power bestookt met duizenden haatrecen­sies

De langverwachte nieuwe hitserie Lord of the Rings: The Rings of Power wordt op internet bestookt met tienduizenden vernietigende recensies. Amazon heeft mede om die reden de mogelijkheid om gebruikersrecensies te plaatsen voor 72 uur stopgezet. Daarmee hoopt het bedrijf trollaccounts en een zogeheten ‘reviewbomb‘ op het eigen kanaal te ontwijken.

5 september