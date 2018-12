Dennis Weening maakt tattoo-show voor Spike na vertrek bij RTL

Om zijn nieuwe job te vieren kreeg Dennis een tatoeage cadeau van Spike. Hij werd uitgedaagd een tattoo te laten zetten in ruige omstandigheden. ,,Ze dachten laten we Dennis Weening in een speedboot stoppen op een wilde zee en dan laten tatoeëren. Supergoed idee dus ik zei gelijk ja natuurlijk”, lacht hij. ,,Ik vond het zelf vooral heel erg grappig.”



Dennis koos ervoor om een schedel te laten vereeuwigen op zijn lichaam. En ondanks de lastige situatie is hij toch erg tevreden over zijn tattoo. ,,Het is heel strak gedaan. Gezien de omstandigheden is het eigenlijk een onwijs vette tatoeage geworden. Dus ik ben er heel blij mee.”



Weening vindt het ‘supervet’ om aan de slag te gaan voor Spike. ,,Ik kijk het altijd zelf en ik ben gek op tatoeages, dus dit was een mooie kans die ik niet kon laten liggen", legt hij uit. De Shop Wars is een spin-off van de Amerikaanse versie. Hierin nemen tattooshops het tegen elkaar op in plaats van individuele artiesten. De show is vanaf 18 februari jaar te zien op Spike.