Dennis Weening: Ik ga de Robinson-familie missen

ZELF KANDIDAAT

,,Het was in 2010, het jaar waarin voor het eerst BN’ers werden gevraagd voor Expeditie Robinson. Ik was al jaren fan en voor mij kwam een droom uit. Het vervelende: toen we in Maleisië waren, sloeg de denguemug toe. De kans bestond dat het materiaal van de proeven ook besmet was met larfjes enzo. Alles werd afgebroken. De expeditie werd verplaatst en uitgesteld met twee weken. Ik dacht meteen aan So You Think You Can Dance dat ik die zomer ook zou presenteren. Die audities stonden kort na Robinson gepland. Ik weet nog dat Remco van Westerloo, de directreur van RTL me belde: ‘Je gaat Robinson toch niet winnen hè’, maakte hij toen de grap. Anders zou ik in de knoop komen met dat programma. ‘Je kunt ook volgend jaar meedoen, hoor’, zei hij nog. Dat had ik natuurlijk moeten doen. Nu speelde So You Think You Can Dance constant in mijn hoofd. Maar ik wilde zó graag meedoen, Robinson was mijn droom. En stel dat het niet was aangeslagen?