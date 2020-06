Dennis Storm heeft spijt van vliegreisjes voor NPO. ‘Ik probeer het nu allejezushard goed te maken’

,,Misschien dat ik het daarom nu zo allejezushard probeer goed te maken”, zegt de 35-jarige Storm in Volkskrant Magazine. ,,En ja, omdat we op Bali wonen, moet ik één keer per jaar heen en weer. Maar ook daar baal ik ontzettend van. Aan het verleden kan ik niks meer doen. Wat in ieder geval níét zou helpen, is zeggen: oké, ooit ben ik de hele wereld rondgevlogen, dus nu interesseert het me allemaal geen reet meer.”



In zijn nieuwe boek Als gezond verstand koning was kijkt Storm ook terug op die tijd. ,,In het boek staat dat ik zelf ook bewust en onbewust aan de ellende heb bijgedragen”, geeft hij toe. Het enige wat Storm er nu mee kan doen is het ten goede inzetten, stelt hij. ,,En dat doe ik nu.”