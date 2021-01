Dennis Schouten weg bij Veronica Inside na ultimatum van Talpa

Omroep Zwart veroor­deelt gedrag Akwasi bij Radio 1: ‘Niet in lijn met onze missie’

16 januari Omroep Zwart veroordeelt het gedrag dat oprichter Akwasi onlangs vertoonde tijdens een interview op NPO Radio 1. Hij vond dat het te veel ging over zijn omstreden speech op de Dam, pakte laptops van de makers af en dwong de presentator de opname te wissen. ‘Wat er tijdens het interview is voorgevallen, is absoluut niet in lijn met onze koers en missie’, schrijft de omroep vandaag in een verklaring op sociale media.