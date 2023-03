Dennis Schouten trekt zich terug, Yvonne Coldeweijer neemt zijn plek in

Dennis Schouten heeft woensdag in een aflevering van zijn YouTubeshow Roddelpraat voor het eerst gesproken over het incident in Enschede van afgelopen weekend en raakte daarbij geëmotioneerd. Schouten raakte vrijdagnacht gewond aan zijn gezicht in bar Aspen Valley. Volgens hem gebeurde dat zonder reden. De presentator deed aangifte.

Schouten gaat er vanwege het incident ‘even uit’. Volgende week neemt Yvonne Coldeweijer zijn plek bij Roddelpraat over.

De 27-jarige Schouten vertelt in de aflevering dat hij voortaan in het weekend wel twee keer nadenkt waar hij naartoe gaat en dat hij al dagen slecht slaapt van het incident. ,,Ik weet dat we zelf ook over alles en iedereen lullen, maar ik beticht mensen niet van strafbare feiten waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren”, aldus een geëmotioneerde Schouten, die daarmee doelt op beschuldigingen aan zijn adres, onder meer dat hij via Instagram een minderjarig meisje zou hebben uitgenodigd bij hem thuis. ,,Ik kan dat nergens terugvinden. Ik heb dat nooit zo gestuurd. Dat is nooit en te nimmer door mij gestuurd”, zegt Schouten daarover.

Quote Ik ken ze niet, ze zijn ook nog niet opgepakt Dennis Schouten

Incident

De presentator vertelt dat hij in de bar werd lastiggevallen door twee mannen. Toen hij hen verzocht te stoppen, werd hij naar eigen zeggen tegen de grond geslagen. Later hoorde Schouten van een vriend pas dat hij ook was gestoken, maar dat had hij niet gevoeld. ,,Ik ken ze niet, ze zijn ook nog niet opgepakt”, aldus Schouten, wanneer zijn Roddelpraat-collega Jan Roos vraagt wie de mannen waren. ,,Ik kan niet precies vertellen waarom ik in mijn gezicht ben gestoken, dat is mij niet verteld. Ik weet het niet.”

De politie heeft het incident bevestigd en doet onderzoek naar de mishandeling. De Roddelpraat-maker zegt echter dat de camerabeelden van Aspen Valley nog niet zijn opgevraagd door de politie.

