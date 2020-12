Dennis Schouten geslagen en met dood bedreigd tijdens item op vakantiepark

Uiteindelijk zegt Schouten tegen zijn cameraman de beelden te verwijderen. ,,Terwijl hij het aan het wissen was, sloeg die man mijn cameraman nog een paar keer. Hij had geen idee of wij de beelden aan het verwijderen waren. Daar was hij te razend voor. Ik zei nog: ‘Doe eens rustig’. Maar hij bleef maar agressief en slaan. Toen zei hij uiteindelijk: ‘Als ik beelden hiervan terugzie of iets van de camping, dan gaan jullie de kerst niet meemaken.’



Schouten en zijn cameraman worden vrijgelaten, nadat de campingbaas ervan overtuigd is dat de beelden gewist zijn. Ondanks de flinke bedreigingen, besluit hij toch zijn verhaal te doen. ,,Ik ga dit niet voor me houden, omdat één man denkt boven de wet te staan. Die camping was al een grote bende. Dan wordt dat in beeld gebracht en dan denkt hij het op te lossen door mij te bedreigen. Zo werkt het natuurlijk niet. Toen heb ik de redactie gebeld. We hebben geen beeld, maar hier heb je het verhaal.”



De campingbaas zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Schouten zegt dat hij nog in overleg is of hij aangifte gaat doen.