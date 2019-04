Dennis Schouten deelt beelden van onwel worden: ‘Het kan zomaar misgaan’

Xelly Cabau van Kasbergen bevallen van een jongetje

16:04 Xelly Cabau van Kasbergen, het 30-jarige zusje van Yolanthe Cabau van Kasbergen, is in een Amsterdams ziekenhuis bevallen van een gezond jongetje. Wanneer het ventje precies ter wereld is gekomen en wat zijn naam is, is nog niet bekend. Yolanthe (34) bracht vandaag, samen met haar driejarige zoon Xess Xava, een bezoek aan haar nieuwe neefje.