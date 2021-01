Dennie Christian dankbaar voor steun na overlijden echtgenote: ‘Het beste ervan maken is niet eenvoudig’

Apart tv-kanaal voor tennis bij Ziggo Sport Totaal

25 januari Ziggo Sport Totaal komt vanaf 1 maart met een kanaal waarop veertig weken per jaar 24 uur per dag alleen maar tennis te zien is. De abonneezender heeft voor de komende drie jaar een groot rechtenpakket verworven. Op drie grandslamtoernooien na zitten alle grote toernooien in het pakket. Alleen de uitzendrechten voor Australian Open, US Open en Roland Garros zijn (nog) niet beschikbaar.