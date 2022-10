Denise uit B&B vol liefde zet bed and breakfast in Spanje te koop voor 2,7 miljoen euro

Denise uit B&B vol liefde neemt afscheid van haar bed and breakfast. Via Instagram laat de realityster weten dat ze ‘na heel veel wikken en wegen’ en ‘met pijn in haar hart’ heeft besloten haar Alpujarra Secret te verkopen.

Ze begint ‘met dubbele gevoelens’ aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Zo’n zes jaar geleden verhuisde de B&B vol liefde-ster in haar eentje naar Spanje om de bed and breakfast voor haar oom op te zetten. ‘Wat een avontuur was dit’, schrijft ze op Instagram. ‘Een groot leegstaand gebouw, achttien lege appartementen, zonder functie. Wat een kans en mogelijkheden zag ik! Alles is gelukt: Alpujarra Secret is uitgegroeid tot een prachtige toeristische onderneming.’

Hoewel het opzetten van de bed and breakfast een ‘bijzondere ervaring’ was , kriebelt het nu wel weer om iets nieuws te ondernemen. ‘Als iets helemaal staat, is het voor mij tijd om iets nieuws op te zetten. Ik voel dat het nu die tijd is. Het is moeilijk om los te laten, maar een nieuw project starten hier in Spanje... daar heb ik ook onwijs veel zin in.’

Daarom is Denise op zoek naar iemand die haar Spaanse onderneming wil overnemen. Het prijskaartje? Volgens Idealista, de Spaanse Funda, is dat 2,75 miljoen euro.



Voorval

Denise deed afgelopen seizoen mee aan het succesvolle RTL 4-programma B&B vol liefde. In september liet ze weten niet goed terug te kijken op haar deelname. Destijds schreef ze op Instagram dat ze tijdens de opnames melding had gemaakt van ‘een voorval’, maar dat dat is genegeerd door de makers.

‘Afgelopen maanden zijn heel intens geweest. Waar ik melding van had gemaakt, is genegeerd’, schreef Denise. ‘Er is een heel stuk in het verhaal gemist door de productie. Er is een voorval geweest dat niet goed is gevallen. Dit voorval heb ik meerdere keren gemeld met betrekking tot de realiteit van mijn verhaallijn. Helaas is dit niet meegenomen.’

Over wat er is gebeurd, weidde ze in haar bericht niet uit, maar mogelijk is er alcohol in het spel geweest. ‘Onder het excuus van drank komen mannen nog steeds weg met bepaald gedrag. Vrouwen die dan voor zichzelf opkomen, zijn draken’, schreef ze. Ook zei Denise dat de tv-wereld niet haar wereld is en dat je als vrouw zijnde in deze wereld ‘helaas onderdanig aan de waarheid’ bent.

De producent van het programma, Blue Circle, liet weten zich niet in de uitspraken van Denise te herkennen.

