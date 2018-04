Demy de Zeeuw apetrots op nieuwe baby en Geraldine showt achterwerk

Demy's baby

Babynieuws in huize De Zeeuw! De oud-voetballer en zijn verloofde Danielle Slof hebben een zoontje gekregen. Samen hadden ze al een dochtertje, Roqi. De kleine zal er in de toekomst in ieder geval leuk uitzien, want naast voetballen heeft vader Demy ook verstand van kleding. Samen met Eljero Elia en Gregory van der Wiel runt hij het kledingmerk Balr.

Welcome Myno!

Fatima's pokerface

Je hoort het Lady Gaga-nummer bijna bij deze pokerfoto van oud-hockeyster turned pokerstar Fatima Moreira de Melo. De bril zorgt in ieder geval voor de beste pokerface die ze op kan zetten.

Day 2 of #eptmontecarlo ♥️♣️♦️♠️#poker 932 Likes, 17 Comments - FATIMA MOREIRA DE MELO ♠️🏑💍 (@fatimademelo) on Instagram: "Day 2 of #eptmontecarlo ♥️♣️♦️♠️#poker"

Oekraïens kaasje

Kleine Kiy mag dan wel het kind zijn van twee Oekrainse ouders, voor een plakje kaas deinst hij niet terug. 'Een echte kaaskop' schrijft zijn vader dan ook op Instagram.

Een echte kaaskop! 😂🙈 wat eten jullie kinderen? Want Kiy kan een moord doen voor een plakje kaas🤪😎 Любимый отдел в продуктовом! Не знаю, как ваши дети, но Кий просто обожает сыр! Мда... оголландился 🙈😂 745 Likes, 25 Comments - Evgeniy Levchenko (@elevchenko) on Instagram: "Een echte kaaskop! 😂🙈 wat eten jullie kinderen? Want Kiy kan een moord doen voor een plakje kaas🤪😎..."

Bibi's Haagse bluf

'Nâh en' schrijft de Haagse Bibi Breijman aka Kaboutertje aka de vriendin van Waylon bij een foto waar ze een hapje pancake eet. Zal ze haar verdriet over het gemis van Waylon proberen weg te eten, die vanmorgen aankwam in Lissabon voor het songfestival?

Nâh en 15.9k Likes, 62 Comments - Bibi Breijman (@bibibreijman) on Instagram: "Nâh en"

Gerrie's derrière

If you have it... Geraldine Kemper laat de maandag in ieder geval niet onopgemerkt voorbij komen. In badpak inclusief uitgesneden rug showt ze haar billen.

Marco's lunch

Marco is lekker aan het lunchen met vrienden op het terras van de brasserie van Nicolette van Dam. De keuze viel dit keer op een boordje vitello tonato, doet de foto vermoeden.

Lunchen met mijn vriendjes @julianste en de jarige @marchatb ❤️ 4,940 Likes, 58 Comments - Marco Borsato (@borsato) on Instagram: "Lunchen met mijn vriendjes @julianste en de jarige @marchatb ❤️"

Zes maanden liefde voor Jackie

Het is al weer even geleden dat Marly van de Velden moeder werd van dochter Jackie Ray. De kleine is inmiddels zes maanden oud, en haar moeder schittert weer als tevoren in GTST.

Vandaag wil ze alleen maar in mijn buurt zijn ❤️ #draagdoek #JackieRey #vandaag6maanden #liefde 4,659 Likes, 36 Comments - Marly Van der Velden (@marlyvd) on Instagram: "Vandaag wil ze alleen maar in mijn buurt zijn ❤️ #draagdoek #JackieRey #vandaag6maanden #liefde"

Armins koningsdaglustrum

Het lustrum van onze koning, die vijf jaar op de troon zit, is ook dj Armin van Buuren niet onopgemerkt gebleven. Vijf jaar geleden mocht hij draaien tijdens de inhuldiging van de koning, waar deze gemoedelijke foto werd geschoten.

Today 5 years ago I got to perform during the inauguration of our King Willem-Alexander. Congratulations to our King, Queen Maxima and Princesses Amalia, Alexia and Ariane. What a great memory! 24.2k Likes, 204 Comments - Armin van Buuren (@arminvanbuuren) on Instagram: "Today 5 years ago I got to perform during the inauguration of our King Willem-Alexander...."

Monique's geluk in moeilijke tijden

Het is allemaal niet makkelijk voor Monique Westenberg. Vandaag werd bekend dat zij en volkszanger André Hazes uit elkaar gaan. Gelukkig proberen ze zoontje Dré zo weinig mogelijk van de break-up te laten merken. Het kleine mannetje is heerlijk aan het lachen met zijn twee honden.

"Kijk is boos, kijk is blij" 🤗 33.5k Likes, 590 Comments - MoniQue Noël (@moniquenoell) on Instagram: ""Kijk is boos, kijk is blij" 🤗"

Barbie geeft inkijkje

Barbie, aka Samantha de Jong, leeft mee met de medemens en wenst iedereen een fijne avond. Morgen gaat ze weer lekker aan de slag in de gym. Haar nieuwe truitje zal in ieder geval een hoop bekijks trekken, dus Barbie zal zich wel moeten blijven concentreren.