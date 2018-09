Demi Lovato zet huis waar ze overdosis nam te koop voor megabedrag

Lovato vecht al jaren tegen haar verslavingsproblemen, maar in juli dit jaar ging het mis. De Amerikaanse zangeres nam een overdosis van de pijnstiller oxycodonen en belandde in het ziekenhuis. Nadat Lovato tien dagen in een ziekenhuisbed heeft doorgebracht, is ze direct naar een afkickkliniek gereisd om haar verslaving onder ogen te komen. De brunette is al die tijd niet meer thuis geweest.



Volgens de entertainmentwebsite heeft de verkoop van het huis alles te maken met het feit dat de villa haar al meer ongeluk heeft gebracht. Zo blijkt uit papieren die TMZ in handen heeft dat het stulpje in 2017 op het punt van instorten stond na een heftige storm. De overdosis die haar bijna haar leven kostte zou de druppel zijn geweest.



Lovato kocht het huis in de Hollywood Hills in 2016 voor ruim 8 miljoen dollar. Het heeft maar liefst vijf badkamers en vier slaapkamers.