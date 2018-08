Demi Lovato laat van zich horen na overdosis en bedankt haar fans

Een maand nadat ze in een nieuw nummer genaamd Sober had opgebiecht dat ze na een jaar of zes weer verdovende middelen gebruikte, werd Lovato met spoed naar het ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

Al snel schreven sommige media dat de zangeres een overdosis heroïne had genomen, maar dit is nooit bevestigd. Wel geeft Lovato in haar verklaring toe dat de ziekenhuisopname verband houdt met haar verslavingsproblematiek. ,,Ik ben altijd open geweest over mijn relatie tot verslaving. En ik heb geleerd dat deze ziekte niet met de tijd verdwijnt of minder wordt." Ze moet blijven vechten, aldus Lovato, en ze is van plan dat ook te doen. Ze gaat de tijd nemen om beter te worden en sluit af met een hartje.