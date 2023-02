Dementievorm van Bruce Willis ‘vermomt’ zich vaak als andere ziekte

Toestand Bruce Willis (67) is verslech­terd: ‘Het is een wrede ziekte’

Artsen hebben frontotemporale dementie bij Bruce Willis vastgesteld, een vorm van dementie waarbij het hersendeel wordt aangetast waarmee we keuzes maken, plannen maken en onze coördinatie regelen. Dat maakt de familie van de 67-jarige Hollywoodster donderdag bekend. ‘Hoewel het pijnlijk is, is het een opluchting dat er eindelijk een duidelijke diagnose is.’