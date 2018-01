Dementerende vloeker Lau opgenomen op gesloten afdeling verpleeghuis

Ras-Rotterdammer Lau Schroeter (78), die eind 2007 een cultstatus verwierf door een YouTube-filmpje waarin te zien is hoe hij vloekend en tierend kerstversiering in huis ophangt, is opgenomen op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis. De scheldkanonnadespecialist dementeert en kan niet langer op een reguliere afdeling worden verpleegd, zo laat de familie weten op Facebook.

Volgens de familie zit Lau sinds drie jaar in een niet nader te benoemen verzorgingshuis. ,,Helaas gaat zijn toestand achteruit en is hij vorige week, een dag na zijn verjaardag, overgeplaatst naar een 'gesloten afdeling'. Recentelijk herkende hij zijn eigen schoonzoon niet meer en hij kan zich ook niet meer herinneren dat we al die jaren filmpjes gemaakt hebben. Het is verdrietig om te zien hoe iemand zo achteruit kan gaan.''

Met Lau's bescheiden echtgenote Tiny (77), die tijdens het kerstfilmpje en ook later haar verbaal ontploffende man steeds tot bedaren moest te brengen, gaat het naar omstandigheden goed. De familie: ,,Ze woont nog zelfstandig in het huis in Rotterdam-Overschie, maar ze mist Lau uiteraard heel erg.'' Tiny gaat een keer per week bij Lau op bezoek, en krijgt thuis regelmatig familie en vrienden over de vloer.

Hype

Exact 1 minuut en 38 seconden duurde eind 2007 het YouTube-internetfilmpje waarin Tiny en Lau Schroeter elkaar en de kerstversiering het leven flink zuur maakten. Kort na de 'première' werd het hilarische webfilmpje miljoenen keren bekeken en ontstond zelfs een regelrechte hype rond de Overschiese beroepsmopperaars. Het stel laafde zich aan de aanhoudende aandacht die ze als 'verse' BN'ers kregen.

Maar het succes bleek ook een keerzijde te hebben. Daarover zei Tiny eens: ,,Velen denken dat we asociaal zijn. Belachelijk! We zijn gewone, goudeerlijke, originele Rotterdammers die nooit een blad voor de mond nemen. Gewoon tegen iedereen - soms een beetje direct en onnadenkend - zeggen waar het op staat.'' En Lau, in december 2008 tegen deze site: ,,We schelden mensen gewoon de pestpokken. Desnoods in stereo. Maar nooit zonder reden. Tiny en ik kunnen niet tegen onrecht of oneerlijkheid. Dat straffen we direct af. Eendenkwekers die namaak zijn, kunnen de godgloeiende vinkentering krijgen.'' Veel commentaar op zijn godslasterlijke spraakwatervallen heeft Lau, zo benadrukte hij, nooit gehad. ,,Ze weten dat ik een brulboei met zijn hart op de goede plek ben.''