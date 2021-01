Deense royal-tweeling viert 10de verjaardag met nieuwe foto’s

Vincent en Josephine zijn de jongste kinderen van kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary. Op de foto's is Josephine gekleed in een geel net pakje met een bijpassende gele strik in haar haren. Vincent is gekleed in een witte blouse met omgeslagen mouwen.



‘De tweeling werd vandaag tien jaar geleden geboren in het Rigshospitalet in Kopenhagen, 26 minuten na elkaar. Prins Vincent om 10.30 uur en prinses Josephine om 10.56 uur’, luidt het onderschrift.