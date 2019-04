Deelnemers Temptation woedend op presentatrice: ‘Ze kon alleen maar stoken’

Demi en Roger, die beiden hun relatie testen in het programma Temptation Island , hebben via sociale media flink uitgehaald naar presentatrice Annelien Coorevits. Zij liet eerder deze week weten dat de dames op het eiland niet altijd eerlijk waren, en dat veel deelnemers enkel op zoek zijn naar bekendheid. En dat schoot bij Demi en Roger in het verkeerde keelgat.

,,Ik kan soms moeilijk tot de vrouwen doordringen. Ze zijn niet altijd eerlijk. Ik heb het gevoel dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden”, zei Annelien deze week in Story. Maar volgens Demi zit de realiteit toch anders in elkaar. ,,Sorry, maar deze vrouw hebben wij letterlijk 10 minuten per dag gezien en zij kent mij zogenaamd als geen ander? Ga toch weg, het enige wat je kon doen was stoken tijdens de show. En nee, het is geen ‘relatietest’’’, reageert zij fel via Instagram.

Ook deelnemer Roger is niet te spreken over de woorden van de presentatrice. Hij stelt dat de deelnemende koppels bejubeld zouden moeten worden voor hun brave gedrag in Thailand, in plaats van afgekraakt wegens het gebrek aan ‘actie’. ,,Dit seizoen zou juist gecomplimenteerd moeten worden. Het feit dat er tot nu toe niets gebeurt, wil juist zeggen dat de motivatie heel hoog lag bij ons ‘saaie koppels’’’, laat hij weten. ,,Zo zie je maar… Beter ben je daar de slet of een mannelijke hoer en scheld je elkaar uit omdat je iets ziet van elkaar wat je niet leuk vindt, dan dat je probeert te werken aan jezelf of aan je probleem. Ik zelf snap het probleem niet!’’

Annelien heeft nog niet gereageerd op het commentaar.

Saai

Kijkers van het populaire programma Temptation Island, dat koppels aan de ‘ultieme relatietest’ onderwerpt, klagen dit seizoen steen en been over de ‘saaie’ deelnemers. Vooral Roger en Laura, die iedere avond vroeg naar bed gaan, krijgen het flink te verduren. Vanavond is alweer de elfde aflevering van het programma, maar tot nu toe weten alle deelnemers de verleiding zonder al te veel moeite te weerstaan.

