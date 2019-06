Deelnemers Temptation Island VIPS bekend

Ook YouTuber en presentator Thomas Cox en zijn vriendin Yasmin, Damian en Shirley van Oh Oh Daar Gaan We Weer en Quentin en Channah van Ex On The Beach doen mee. Al is van die laatste twee al bekend dat ze het seizoen niet vol zullen maken. Ze werden tijdens de opnames naar huis gestuurd toen bleek dat Channah zwanger was. Daarom maken de kijkers halverwege het seizoen kennis met een nieuw stel. Wie dat zullen zijn, is nog niet bekend gemaakt.