Deelnemers Ranking The Stars per ongeluk uitgelekt via Instagram

In Hilversum willen ze de namen van deelnemers aan een nieuw seizoen van een programma nog wel eens beschouwen als staatsgeheim en ze beschermen tot de laatste snik. Zet echter een aantal BN’ers bij elkaar met een slok champagne op en de namen lekken alsnog naar buiten. Zo ging het vandaag bij de opnames van Ranking The Stars. Patricia Paay had het gezellig met actrice Esmee van Kampen en deelde een selfie op Instagram. Op de achtergrond zien we nog net Ferry Doedens door het beeld schieten.



Naast de bekende koppen zien we ook nog enkele namen op de kandidaatbordjes op de achtergrond. Daarop prijkt de naam van rapper Donnie, Fatima (Moreiro de Melo waarschijnlijk) en ene Maxim. Die laatste naam zou kunnen verwijzen naar Maxim Hartman of Maxim Froger, maar omdat Doedens half voor het bordje staat, zou het eventueel ook nog Maxime (Meiland, bijvoorbeeld) kunnen zijn.



Naast Paay deelt ook Van Kampen beelden van de opnames, maar zij doet het via haar Stories op Instagram. Daar scharrelen ook een aantal bekende koppen door het beeld. Zo is er een kiekje waarop ook Victoria Koblenko, Shirma Rouse en Gaby Blaaser te zien zijn.



Dit is overigens het eerste seizoen met Eddy Zoey als presentator. Hij volgt Paul de Leeuw op die gestopt is als presentator bij RTL. Het programma is vanaf 27 oktober te zien op RTL 5.