De Zomerfilm Van... Hanna Verboom: ‘Niet alleen onze huidige zomer staat in teken van klimaat’

Dat ‘zomerfilm’ een breed interpreteerbaar begrip is, bewijst actrice Hanna Verboom (Feuten, Quiz en Bennie Stout) die na voorgangers als Martin Koolhoven (hij koos Spike Lee’s Do The Right Thing) en Will Koopman (zij ging voor de erotische thriller Body Heat) pleit voor een klimaatdocumentaire. En nee, het Franse Demain (engelstalige titel: Tomorrow) uit 2015 is beslist geen saai en schools pamflet, verzekert ze.



,,Ik weet het, dit is even heel iets anders. Maar je kan er niet omheen dat de huidige zomer in het teken staat van ons klimaat. Ook nu met het IPCC-rapport. En mensen willen niet alleen maar negatieve verhalen horen. Demain biedt hoop en vertelt ons wat je concreet zelf kunt doen.”