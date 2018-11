‘De wereld heeft met het heengaan van Stan Lee een genie verloren’

Doc en Marty 33 jaar na Back to the Future weer samen

Het was een even opmerkelijk als hartverwarmend moment: 33 jaar na het verschijnen van de eerste Back to the Future-film hebben acteurs Christopher Lloyd en Michael J Fox, die respectievelijk in de huid kropen van Dr. Emmett Brown en Marty McFly, weer samen hun opwachting gemaakt.