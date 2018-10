De vijf grootste hits van Charles Aznavour

She

She , één van Aznavours grootste hits, kwam in 1974 uit. Hoewel de chansonnier over het algemeen in het Frans zong, maakte hij een uitzondering voor dit lied. Het nummer werd gebruikt bij de televisieserie Seven faces of a woman. Elvis Costello coverde She in 1999. In 2006 bracht Laura Pausini haar eigen versie van het nummer uit.

La Bohème

Aznavour scoorde een internationale hit met La Bohème, dat plek 1 in de Franse hitparade wist te bereiken. Het nummer zou in eerste instantie gezongen worden door George Guétary, maar daar stak Aznavour een stokje voor. Het lied is in meerdere talen uitgebracht, waaronder het Spaans, Italiaans en Portugees.

The Old Fashioned Way

Sommige zullen The Old Fashioned Way herkennen, omdat het een vertaling is van Les Plaisirs Démodés. Het origineel kwam in 1972 uit en kon rekenen op veel covers. Onder meer Frank Sinatra, Petula Clark en Shirley Bassey brachten hun eigen versie van het nummer.

La Mamma

De door Matthijs van Nieuwkerk bejubelde Armeniër zingt in dit lied over zijn Italiaanse familie rond het sterfbed van hun moeder. Het nummer kwam in 1964 uit en er werden meer dan een miljoen platen van verkocht. De Nederlandse versie, gezongen door Corry Brokken, werd later ook een hit. Zelfs Ray Charles heeft La Mamma vertolkt.