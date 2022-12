De verrukkelijke Netflix-serie Wednesday is Riverdale zonder zeepgeur

RecensieGoed nieuws voor iedereen die Tim Burton - dankzij films als Beetlejuice , Edward Scissorhands en The Nightmare Before Christmas de koning van de onschuldige gothic-cinema - de laatste jaren heeft gemist. De verrukkelijke Netflixserie Wednesday , over de morbide tienerdochter uit de beroemde Addams Family, is zijn beste werk sinds de musicalverfilming Sweeney Todd uit 2007. Het komt allemaal wat aarzelend uit de startblokken, maar tegen het eind van de eerste episode ligt binge-gevaar op de loer.

Wednesday Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie/Fantasy



Werkt dat wel: acht afleveringen lang kijken naar een arrogant hoofdpersonage met slechts één gezichtsuitdrukking? Het gelaat van de tikkie sadistisch ingestelde Wednesday Addams - lijkbleek, dol op het martelen van haar broertje Pugsley, speelt graag Painted Black op haar cello - staat standaard op standje onweer. Heel sporadisch laat ze een sardonisch, flauw lachje zien. Het dubbele is: we willen niet dat ze transformeert in een goedlachse optimist. Dat zou hoogverraad zijn. Wednesday (in eerdere filmversies gespeeld door Christina Ricci, hier ook van de partij) is nu eenmaal een loeder. Dat mag ze in de gedaante van de voortreffelijke actrice Jenna Ortega (Yes Day) gelukkig ook blijven.

De scenaristen lossen het potentiële probleem van een eentonig karakter slim op. De jonge Addams is in haar betweterigheid (ze trakteert de kijker per aflevering op zo’n twintig cynische oneliners) namelijk ook heel nieuwsgierig. Als ze door haar ouders naar de kostschool Nevermore voor buitenbeetjes wordt gestuurd - op haar vorige opleiding liet ze in het zwembad een zak piranha’s los - , stuit ze op een mysterie waarin ook haar ouders 25 jaar geleden waren verwikkeld. Dat moet worden ontrafeld, al is het maar om papa en mama te kunnen aftroeven.

Volledig scherm Luis Guzmán als Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams en Issac Ordonez als Pugsley Addams in Wednesday. © VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Zweinstein

Er zijn klasgenoten met paranormale gaven, een hongerig monster en een verdachte schooldirecteur (Gwendoline Christie uit Game of Thrones) om het fantasy-gehalte compleet te maken. Uiteraard mag de wandelende hand Thing niet ontbreken. En de vorm waarin alles wordt gegoten, is klassiek Tim Burtonesque met een scherp contrast tussen een burgerlijke gemeenschap (hier het pelgrimsplaatsje Jericho) en een gotisch bolwerk (hier Nevermore, een soort Zweinstein met demonische architectuur). Het mooiste voorbeeld is de kamer die Wednesday deelt met de meer joviale Enid. De ruimte wordt exact gesplitst om beide helften naar eigen smaak te kunnen inrichten. Rechts is absurd grauw, links is een en al kleur (iets waarvoor Wednesday zegt allergisch te zijn).

Je voelt soms dat de serie is gebouwd op algoritmes, zoals dat wel vaker bij Netflix het geval is. Het is een combinatie van succesnummers als de high school-reeks Riverdale en de Harry Potter-franchise, voorzien van whodunnit-elementen en een hoog verteltempo. Toch heeft Wednesday voldoende eigen smoel. Als het al op eerder genoemde titels lijkt, is het Riverdale zonder de geur van zeep en Harry Potter minus de braafheid.

Regie: Tim Burton. Hoofdrolspelers: Jenna Ortega, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán

Volledig scherm Ook Addams Family-favoriet Thing is van de partij in Wednesday. © COURTESY OF NETFLIX