De Veroordeling draait in competitie op festival Palm Springs

Deventer moord­zaak-film De Veroorde­ling verkocht aan buitenland

De nieuwe Nederlandse speelfilm De Veroordeling, over de Deventer moordzaak, is verkocht aan een flink aantal landen. De thriller van regisseur Sander Burger zal binnenkort te zien zijn in Frankrijk, Taiwan, Latijns-Amerika, de Baltische staten en Rusland. Dat heeft de sales agent vandaag bekendgemaakt.

2 september