De tv-gids voor Oudjaarsavond: dit zijn uw drie opties

Optie 1: U wilt vooral lekker lachen

Het hangt vooral van uw gevoel voor humor af waar u om 20.00 uur mee begint. Op RTL 4 is de oudejaarsconference van Guido Weijers, op SBS 6 beginnen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan hun oudejaarsspecial van Vandaag Inside . In beide gevallen haalt u makkelijk de conference van Claudia de Breij op NPO 1 (22.21 u).

Optie 2: U wilt vooral lekker swingen

Het hangt vooral van uw muzieksmaak af waar u op afstemt. De keuze is groot. Meegalmen kan op NPO Zapp (NPO 3) met eerst De Toppers in Concert (20.25 u) en daarna Muziekfeest van het jaar (22.00 u). Maar vergeet om 23.00 uur niet door te schakelen naar RTL 5, Snollebollekes live in Gelredome. Op die zender is vanaf 21.30 uur een compilatie te zien van Vrienden van Amstel Live uit januari. Wat u ook kiest: na de jaarwisseling (00.19 u) is op NPO 2 het afscheidsconcert van Rob de Nijs in Ziggo Dome altijd een goed idee.