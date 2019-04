De stem van Max van Weezel reist met me mee tot mijn eigen dood

Opdat wij hem niet vergeten. Max van Weezel, de man met de lichte radiostem, je kon zijn glimlach horen, hij is overleden. Weinig radiomensen klinken zo vanzelfsprekend als Max klonk. In alle interviews die hij deed, hoorde je een opgeruimde geamuseerdheid, zonder dat die ooit omsloeg in leedvermaak. Hij keek goed naar iedereen, hij veroordeelde niet op grond van vooroordelen, hij liet het oordeel aan ons, de luisteraars. Hij was niet van het keiharde interview, hij ontmaskerde niet.



Eén keer deed hij dat wel, vertelt hij in de podcast Een Leven bij de Radio, die hij in maart samen met Chris Kijne maakte. Dat was in 1983. Hij interviewde in het VPRO-radioprogramma De Blanke Top Der Duinen, zo heette het echt, Hans Janmaat, leider van de Centrumpartij, een van de eerste rechtse nationalistische partijen van Nederland. Janmaat werd door veel media geboycot, toen.



Bij de VPRO dachten ze: we gaan het anders doen, we laten hem twee uur aan het woord. Dat leidde van tevoren tot heel veel woede bij linkse organisaties, waarop ze dachten: dan gaan we hem extra hard aanpakken. Het werd, vertelt Max in de podcast, een vreselijk interview. Hij draaide Janmaat de duimschroeven aan over een lid van het wetenschappelijk bureau van de Centrumpartij, de heer Bruin, die weigerde afstand te nemen van het apartheidsregime in Zuid-Afrika, ja, echt, Bruin, het was geen satire.