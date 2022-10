‘De Slimste’ Jasper van Kuijk heeft geen spijt dat zijn cabaretcarrière stopt: ‘Knoop was doorgehakt’

Acteur Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, op 72-jarige leeftijd overleden

Acteur Robbie Coltrane, onder meer bekend als Hagrid in de Harry Potter-filmreeks, is op 72-jarige leeftijd overleden. De acteur is in een ziekenhuis vlak bij zijn huis in de Schotse plaats Larbert gestorven. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

19:43