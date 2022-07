De schoenen van Yolanthe zijn ‘dress to impress’, maar ik weiger te geloven dat ze lekker lopen

In de VS hebben ze de Kardashians, maar wij hebben ook zo onze Instagramsterren. Vanmorgen nam ik een kijkje op de pagina van Yolanthe Cabau en ik overdrijf niet als ik zeg dat ik mijn ogen uitkeek. Wat is die vrouw toch knáp en wat zijn haar kiekjes jaloersmakend mooi. Perfectie is er niets bij. Geen vetrolletje te zien, geen eigenwijze lok of onflatteuze pose te bespeuren. Alles klopt tot in de puntjes. Daar zal ze vast ook uren mee bezig zijn om dat te bereiken, maar maakt dat van haar ook een stijlicoon? Nee. Wat Yolanthe presenteert is eyecandy, geen fashion. Dat blijkt ook wel uit de soms heel bijzondere reacties op haar foto’s (#genant).