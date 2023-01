De schaamte bij Nienke kwam bij mij loeihard binnen toen ze vertelde over Jeroen Rietbergen

Stranger Things-ac­teur Noah Schnapp (18) komt uit de kast

Noah Schnapp, bekend van zijn rol als Will Byers in de serie Stranger Things, is uit de kast gekomen. Dat deed de 18-jarige in een video op TikTok. ‘Toen ik mijn vrienden en familie eindelijk vertelde dat ik homo was nadat ik 18 jaar bang in de kast had gezeten en zij alleen maar zeiden: ‘we weten het’,’ schrijft Schnapp bij zijn video.

