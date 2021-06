De samensmelting van onze vaderlandse A-, B- en C-sterren biedt ongekende kansen

Toen ik over de eerste schok over de aangekondigde fusie tussen RTL en SBS heen was, realiseerde ik me ineens iets. Deze samensmelting van driekwart van onze vaderlandse A-, B- en C-sterren biedt ongekende kansen voor ons als kijkers op écht spraakmakende tv. Er borrelden spontaan een paar formats bij me op die John de Mol en Sven Sauvé en al hun secondanten kosteloos mogen hebben.