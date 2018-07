De Roelvinkjes gaan de bijstand in

Update Michael van der Plas: Barbie moet wel goed in de war zijn om dit te doen

19:43 Volgens Michael van der Plas, de ex-man van Samantha 'Barbie' de Jong is de Haagse realityster 'goed in de war'. Nadat Barbie (28) vanochtend uit het raam van haar woning in Scheveningen viel, gaat Michaels prioriteit nu uit naar Angelina (6) en Milano (3), de kinderen die hij met Samantha kreeg.